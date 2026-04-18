Ravenna Bike Park cresce | inaugura la Skills Area per bambini con una giornata di festa

Sabato 25 aprile al Ravenna Bike Park si terrà un evento dedicato ai bambini, denominato Bike Kids, che coinvolgerà famiglie e appassionati di sport. Durante la giornata sarà inaugurata una nuova area dedicata alle abilità in mountain bike, situata nell’area dell’ex Ippodromo Candiano. L’evento prevede attività e momenti di festa, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico più giovane in un contesto sportivo e ricreativo.

Sarà una giornata di sport, famiglie e comunità quella di sabato 25 aprile al Ravenna Bike Park, nell’area dell’ex Ippodromo Candiano, dove andrà in scena Bike Kids, evento dedicato ai più piccoli, che farà da cornice all’inaugurazione della nuova Mountain Bike Skills Area. Il taglio del nastro è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Vasco Rossi e i 50 anni di carriera nel 2027: “Dopo il Modena Park una festa con oltre 500mila persone”Bologna, 17 aprile 2026 – “Per il 50esimo anniversario dall’inizio della storia… Voglio fare una festa diversa. Bottegone: 61 posti auto e bike park per la scuola KingIl Consiglio comunale di Pistoia ha dato il via libera alla realizzazione di un nuovo parcheggio, capolinea bus e bike park per la scuola Martin... Approfondimenti e contenuti Nasce a Ravenna la Mountain Bike Skills AreaSarà una giornata di sport, famiglie e comunità quella di sabato 25 aprile 2026 al Ravenna Bike Park, nell’area dell’ex Ippodromo Candiano, dove andrà in scena BIKE KIDS, evento dedicato ai più piccol ... ravennawebtv.it Ravenna bike park, ecco il progettoDue chilometri di lunghezza complessiva, cinque percorsi di lunghezza diversa, dai 300 ai 1200 metri, area mountain bike e bmx nelle zone esterne alla pista, spogliatoi, fontanelle e nuova ... ilrestodelcarlino.it