Una Festa per la Vita 4.0 al Cep musica e solidarietà | ospiti d' onore Kighine e Roberto Francesconi

L'evento “Una Festa per la Vita 4.0” si terrà sabato 6 giugno dalle 17 presso la sede di via Martiri del Turchino 46 nel quartiere CEP di Genova. Organizzato dalla Misericordia Ponente Soccorso, l'iniziativa prevede musica e solidarietà. Tra gli ospiti d'onore ci sono Kighine e Roberto Francesconi. L'evento è aperto alla cittadinanza e mira a promuovere iniziative di beneficenza e aggregazione nel quartiere.

La Misericordia Ponente Soccorso organizza “Una Festa per la Vita 4.0”, evento aperto alla cittadinanza che si terrà sabato 6 giugno a partire dalle ore 17 presso la sede di via Martiri del Turchino 46, nel quartiere CEP di Genova. La manifestazione unirà spettacolo, musica e solidarietà con un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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