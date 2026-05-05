Al via la ‘Festa dell’agricoltura e del volontariato’ | eventi musica e solidarietà

Da venerdì 8 a domenica 10 si svolge l’11esima edizione della Festa dell’agricoltura e del volontariato, che si tiene in Piazza Umberto presso la Sala Consiliare del Comune di Portomaggiore. L’evento comprende vari appuntamenti, spazi dedicati alla musica e iniziative di solidarietà. La manifestazione, che coinvolge associazioni e cittadini, si svolge su tre giorni consecutivi e prevede diverse attività sul territorio.

Al via l’11esima edizione della ‘Festa dell’agricoltura e del volontariato’, in programma da venerdì 8 a domenica 10 in Piazza Umberto presso la Sala Consiliare del Comune di Portomaggiore.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Questa festa rappresenta al meglio l’identità della nostra.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Al parco di via Dragoni torna la Festa Intergenerazionale tra giochi, musica e solidarietàUn pomeriggio semplice, fatto di incontri, sorrisi e relazioni che si intrecciano: giovedì 30 aprile, dalle 15,30, l’area verde di via Dragoni... Rivignano Teor, festa di comunità: volontariato e inclusione per un pomeriggio di solidarietà friulana.Domenica 22 febbraio, il ricreatorio parrocchiale di Rivignano Teor (Friuli Venezia Giulia) si animerà di giochi, allegria e condivisione grazie alla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al via la ‘Festa dell’agricoltura e del volontariato’: eventi, musica e solidarietà; Al via dal 1 maggio la Fiera Agricola: 3 giorni di esposizioni, degustazioni e attività interattive per tutte le età; Treviglio - Al via la 43esima edizione della Fiera Agricola della Pianura Bergamasca; Sostenibilità e prodotti tipici, Castelfiorentino si veste a festa per Agricola. È la Via dell’Orto: a Camaiore la festa dell’agricoltura e delle eccellenze localiTaglio del nastro per la manifestazione alla presenza anche del presidente della Regione Giani, della presidente del Consiglio regionale Saccardi e dell’assessore all’agricoltura Marras ... intoscana.it Teramo, al via la Fiera dell’Agricoltura: quattro giorni tra tradizione, gusto e futuroInaugurata la 35ª edizione al parco fluviale De Carolis: convegni, degustazioni ed eventi per valorizzare il territorio. Bike sharing gratuito per cittadini e visitatori. rivieraoggi.it Doveva trattarsi di una occasione di festa, il giorno più bello, ed atteso, per una coppia di giovani sposi ma, in pochi attimi, si è trasformata per gli stessi festeggiati, ma anche e per i numerosi parenti ed amici convenuti, la gior - facebook.com facebook #4maggio ricorre oggi la Festa della Sindone, istituita da papa Giulio II nel 1506 su richiesta dei duchi di Savoia, Carlo II e la madre Claudine di Brosse, proprietari della reliquia Musei Reali - Cappella della Sindone, interno, veduta della cupola, foto Andrea x.com