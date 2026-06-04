una festa alla spina a foggia

L’evento, organizzato da Bellavita Eventi di Nicola Talienti in collaborazione con Filippo Mendolicchio e con il Patrocinio del Comune di Foggia, vedrà in scena una serie di iniziative pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito. Non mancheranno gli spazi dedicati al relax e allo street food. Venerdì 5 giugno: La manifestazione prenderà il via con il “Kantakipass Kids“, un momento dedicato ai più piccoli con gadget offerti da Marvin Store a tutti i bambini che saliranno sul palco a cantare. A seguire, la serata proseguirà con “Fra scherzo e realtà”, una vetrina dedicata alla musica e alla comicità dei talenti locali, per concludersi con le Huntrix che regaleranno un piccolo show “K-Pop Revolution Tribute“. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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