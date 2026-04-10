' Spina e spade' le opere di Giuliano Giuggioli in mostra alla Chiesa della Spina

Fino al 3 maggio, nella Chiesa di Santa Maria della Spina, si tiene una mostra dedicata alle opere di Giuliano Giuggioli. La mostra, intitolata ‘Spina e spade’, è curata da Filippo Lotti e presenta varie creazioni dell’artista. La struttura religiosa ospita le opere nel suo spazio espositivo, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare i lavori di Giuggioli.

Sarà visitabile fino a domenica 3 maggio dentro la Chiesa di Santa Maria della Spina la mostra ‘Spina e spade’ con le opere di Giuliano Giuggioli, a cura di Filippo Lotti. L’esposizione, promossa dal Comune di Pisa e organizzata dall’associazione Elianto, dalla Casa d’arte San Lorenzo e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it 'Pino Biggi. I grembi di Maria' in mostra alla chiesa della SpinaLa Chiesa di Santa Maria della Spina si prepara a ospitare la mostra ‘I grembi di Maria’ del pittore Pino Biggi, a cura di Paola Marini, organizzata...