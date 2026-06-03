Foggia tre giorni tra birra e musica | la Festa alla Spina è qui

La Festa alla Spina a Foggia durerà tre giorni, con musica e degustazioni di birra. Sul piazzale de La Città del Cinema si svolgeranno gare di braccio di ferro e sfide di salsiccia. Sono in programma anche eventi sportivi e musicali che coinvolgeranno i partecipanti. La manifestazione si svolge in un’area dedicata, con attenzione alle prove di resistenza e alle competizioni gastronomiche. La festa prevede anche momenti di intrattenimento per il pubblico presente.

Quali sfide fisiche e musicali animeranno il piazzale de La Città del Cinema?. Chi parteciperà alle gare di braccio di ferro e alla sfida salsiccia?. Come cambierà il ritmo della festa tra K-Pop e musica degli 883?. Perché questo evento gratuito punta a trasformare il quartiere in un centro sociale?.? In Breve Venerdì 5 giugno Kantakipass Kids e Huntrix animano il palco con K-Pop.. Sabato 6 giugno tornei Over The Top e cover di Freddie Queen.. Domenica 7 giugno Cecilia Gayle e Nostalgia 60 Dj Set chiudono l'evento.. Spazi per street food e relax presso il piazzale de La Città del Cinema.. Foggia si prepara alla Festa alla Spina: tre giorni di musica e birra al piazzale de La Città del Cinema. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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