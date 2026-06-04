Una Ferrari di cartapesta è stata realizzata per partecipare agli eventi del Fuori GP all’Autodromo. La monoposto a grandezza naturale è stata creata nell’ambito del progetto Formula Aut, promosso da Facciavista e dalla Fondazione Bluemers. Durante il fine settimana, anche i team Facciavista e Bluemers correranno in pista con le loro vetture.

Facciavista e Fondazione Bluemers si preparano al Gran Premio d’Italia con Formula Aut. Il progetto prevede la realizzazione di una monoposto Ferrari a grandezza naturale in cartapesta, che prenderà parte agli eventi del Fuori GP. I lavori fervono nel laboratorio di Seregno: "È ormai un anno che ci stiamo lavorando – spiega Matteo Perego, ideatore di Facciavista, l’associazione che stimola i ragazzi autistici nel contesto artistico – con 12 ragazzi e 8 operatori tra progettisti, disegnatori, prototipisti, un ingegnere e un architetto. È un progetto davvero particolare, perché anche nell’autismo si può sviluppare talento". I giovani artisti, insieme ai professionisti stanno realizzare la scocca, le carenature, il seggiolino, le ruote e le prese d’aria in legno e in seguito, il rivestimento in cartapesta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Una Ferrari di cartapesta. All’Autodromo corrono anche ’Facciavista’ e i ’Bluemers’

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