Telecamere in pista all’Autodromo di Monza | ci sono i test della Ferrari

Oggi all’Autodromo di Monza sono state installate telecamere per registrare le prove della Ferrari sulla pista. La squadra ha effettuato riprese video con la nuova vettura, che sarà utilizzata nelle prossime gare del campionato di Formula 1. I test sono stati effettuati in vista di appuntamenti futuri, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sulle modalità o sui tempi delle prove.

Una giornata di riprese video per testare la nuova auto in vista delle prossime gare del campionato del mondo di Formula 1. È quella che terrà domani 22 aprile, come riporta SkySport, la Ferrari all'Autodromo di Monza. Una giornata per la quale non sarà possibile accedere al circuito monzese in.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pausa forzata? Via ai test Pirelli. Ferrari in pista tra Mugello, Fiorano e Monza Leggi anche: All'Autodromo di Monza tornano in pista le Formula 1 storiche Altri aggiornamenti Donne in pista per i diritti, in 400 all’Autodromo di Monza: Voluto da Maria Antonietta Avanzo, una delle prime donne pilotaMonza – Dimenticatevi le ombrelline, le ragazze ingaggiate per proteggere dal sole i piloti o per mostrare i numeri delle auto in gara sulla linea della partenza. Le 400 delegate che venerdì ... ilgiorno.it Diritti e parità nello sport, 400 donne all'Autodromo di Monza: il convegnoTre giorni di lavori per il Consiglio Nazionale di Soroptimist, organizzazione mondiale che si occupa di della condizione femminile. La presidente Macchi: Lo sport al femminile prende spazio, ma ... gazzetta.it