Motor Valley e Food Valley si incontrano all' autodromo di Imola | tortellini e garganelli corrono sul cordolo della Tosa

All'autodromo di Imola, noto per le gare di velocità, si svolge un evento speciale che mette insieme Motor Valley e Food Valley. Durante la manifestazione, vengono presentati tortellini e garganelli, piatti tipici della cucina locale, che vengono mostrati sul cordolo della Tosa, una delle curve più famose dell'impianto. La giornata unisce il mondo delle corse e della gastronomia, creando un'occasione insolita di incontro tra due eccellenze del territorio.

L’autodromo Enzo e Dino Ferrari non è più solo il tempio della velocità, ma diventa una tela a cielo aperto dove il motorsport abbraccia l’eccellenza gastronomica del territorio. In occasione della tappa del campionato Endurance, in programma questo fine settimana, il Comune di Imola e la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Al via il “Treno di Imola”: mobilità green e grandi eventi tra Bologna e la Motor ValleyÈ partito ufficialmente dalla Stazione Centrale di Bologna, al binario 6, il nuovo “Treno di Imola”, un convoglio Rock a doppio piano della flotta... Motor Valley Fest 2026, Modena ospita l’ottava edizione della kermesse sull’autoDal 28 al 31 maggio 2026 Modena tornerà al centro della scena internazionale dell’automotive con l’ottava edizione del Motor Valley Fest, quattro...