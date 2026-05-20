Territorio a Sapri la quarta edizione degli Stati generali del turismo sostenibile
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Per la prima volta in quattro edizioni, i "Quadri Generali del Turismo Sostenibile della provincia di Salerno" lasciano la Camera di Commercio di Salerno e si svolgeranno in provincia. La manifestazione, infatti, è in programma domani e venerdì, 21 e 22 maggio, al Cine Teatro Ferrari di Sapri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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