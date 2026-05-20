Territorio a Sapri la quarta edizione degli Stati generali del turismo sostenibile

Per la prima volta in quattro edizioni, i "Quadri Generali del Turismo Sostenibile della provincia di Salerno" lasciano la Camera di Commercio di Salerno e si svolgeranno in provincia. La manifestazione, infatti, è in programma domani e venerdì, 21 e 22 maggio, al Cine Teatro Ferrari di Sapri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

A Sapri due giornate sul futuro del turismo sostenibile nel Sud ItaliaSarà Sapri a ospitare il 21 e 22 maggio la IV edizione dei “Quadri Generali del Turismo Sostenibile della Città di Salerno”, appuntamento dedicato al...

"Stati Generali del turismo urgenti"La Confcommercio Valle Savio, che comprende le sedi di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto, avanza, ancora una volta, dopo...

PUNTO NASCITA SAPRI: REVOCA DELLA CHIUSURA La Commissione Sanità vota all’unanimità per la revoca della chiusura del Punto Nascita Sapri: Un Atto dovuto per il territorio... x.com