Premio nazionale di giornalismo e poesia Il grande sorpasso | quarta edizione a Pescara

Sabato 18 aprile alle 17 si terrà a Pescara la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio nazionale di giornalismo e poesia “Il grande sorpasso”. L'evento si svolgerà nella sala convegni di una banca locale. La manifestazione coinvolge autori e professionisti del settore, che riceveranno riconoscimenti per le opere pubblicate nel corso dell'ultimo anno. La premiazione rappresenta un momento di incontro tra scrittori e giornalisti provenienti da diverse parti del paese.

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