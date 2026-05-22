Premio nazionale di giornalismo e poesia Il grande sorpasso | quarta edizione a Pescara
Sabato 18 aprile alle 17 si terrà a Pescara la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio nazionale di giornalismo e poesia “Il grande sorpasso”. L'evento si svolgerà nella sala convegni di una banca locale. La manifestazione coinvolge autori e professionisti del settore, che riceveranno riconoscimenti per le opere pubblicate nel corso dell'ultimo anno. La premiazione rappresenta un momento di incontro tra scrittori e giornalisti provenienti da diverse parti del paese.
Cerimonia di premiazione del premio nazionale di giornalismo e poesia “Il grande sorpasso” – quarta edizione, sabato 18 aprile, alle ore 17, nella sala convegni di banca Generali di Pescara. L'evento è stato realizzato con il patrocinio del comune di Pescara e banca Generali. La cerimonia si è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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