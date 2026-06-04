Una discarica alla Bartolina Come mai?
Una cava alla Bartolina viene nuovamente proposta come discarica. Moreno Bellettini, presidente del circolo di FdI a Roccastrada, ha confermato che si intende riutilizzare la cava come area di smaltimento rifiuti. La questione è tornata alla ribalta dopo che si è parlato di un possibile progetto di utilizzo della cava per scarti e materiali di rifiuto. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.
ROCCASTRADA "Si ripropone di nuovo di utilizzare la cava della Bartolina come una discarica ". Lo dice Moreno Bellettini, presidente del circolo di FdI di Roccastrada. "Ci sarebbe un nuovo progetto di ripristino morfologico e di recupero ambientale mediante conferimento di rifiuti non pericolosi – aggiunge –. Il proponente è la stessa cava Bartolina Srl. A tal proposito è stata convocata la prima conferenza dei servizi giovedì 18 alle 10 in video conferenza. Non vogliamo polemizzare sulla presa in considerazione dalla Regione di una destinazione a discarica della cava sempre osteggiata e rifiutata da decine di anni, vogliamo però ricordare... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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