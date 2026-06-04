Una discarica alla Bartolina Come mai?

Notizia in breve

Una cava alla Bartolina viene nuovamente proposta come discarica. Moreno Bellettini, presidente del circolo di FdI a Roccastrada, ha confermato che si intende riutilizzare la cava come area di smaltimento rifiuti. La questione è tornata alla ribalta dopo che si è parlato di un possibile progetto di utilizzo della cava per scarti e materiali di rifiuto. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.