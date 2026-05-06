Alcune testate giornalistiche hanno avanzato l'ipotesi che l'infezione da hantavirus a bordo di una nave da crociera possa essere stata contratta da una coppia di anziani olandesi durante una visita a una discarica a Ushuaia. La coppia, deceduta successivamente, avrebbe partecipato a un'escursione di birdwatching prima di ammalarsi. Le autorità sanitarie stanno ancora indagando sulle cause precise dell'epidemia e sui possibili vettori dell'infezione.

Roma, 6 maggio 2026 - Sulle cause dell’epidemia di hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius alcuni media hanno azzardato un’ipotesi: l’infezione sarebbe partita dopo un'escursione di birdwatching fatta da una coppia, i due anziani olandesi deceduti, in una discarica. Lo avrebbero svelato all’Ap due funzionari argentini che indagano sull'epidemia. Entrambi sono deceduti per hantavirus, lui è stato il primo a morire a bordo, lei deceduta dopo il ricovero a Johannesburg. I due avrebbero contratto il virus durante l’escursione all’inizio della crociera a Ushuaia, in Argentina, dove, visitando una discarica, potrebbero essere entrati in contatto con i topi portatori dell'infezione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus, ipotesi dei media: “Contratto dalla coppia olandese durante una visita in una discarica a Ushuaia”

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