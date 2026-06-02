Malvagia pu**ana sionista | Helen Mirren sotto choc il video riemerso scatena la bufera
Un video amatoriale del 2024, rimasto nascosto per mesi, è stato pubblicato sui social britannici. Nel filmato si sente una donna pronunciare insulti contro un gruppo sionista. La diffusione del video ha suscitato reazioni di sdegno e ha portato le autorità a avviare un’indagine ufficiale. Nessuna persona è stata ancora identificata, e non ci sono dettagli sui coinvolgimenti o sulle eventuali accuse.
Un video amatoriale girato nel 2024 ma rimasto nell’ombra per mesi è riemerso in questi giorni sui social britannici, scatenando un’ondata di indignazione e spingendo Scotland Yard ad aprire un’indagine formale. Le immagini mostrano Helen Mirren, attrice premio Oscar oggi ottantenne, mentre viene aggredita verbalmente in pieno centro a Londra da un attivista pro-Palestina. “ Malvagia pu**ana sionista ”, “brutta sacca di merda”: questi gli insulti rivolti alla diva britannica mentre camminava tranquillamente per strada insieme al marito, il regista americano Taylor Hackford. Il filmato, diventato virale nel giro di poche ore, ha riacceso i riflettori su un clima di tensione crescente nel Regno Unito, dove episodi di intimidazione e violenza legati al conflitto israelo-palestinese si sono moltiplicati negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Un video del 2024 torna virale: Helen Mirren insultata per strada a Londra. Scotland Yard apre un'indagine. facebook