Malvagia pu**ana sionista | Helen Mirren sotto choc il video riemerso scatena la bufera

Notizia in breve

Un video amatoriale del 2024, rimasto nascosto per mesi, è stato pubblicato sui social britannici. Nel filmato si sente una donna pronunciare insulti contro un gruppo sionista. La diffusione del video ha suscitato reazioni di sdegno e ha portato le autorità a avviare un’indagine ufficiale. Nessuna persona è stata ancora identificata, e non ci sono dettagli sui coinvolgimenti o sulle eventuali accuse.