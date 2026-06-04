Un weekend tra le colline geotermiche a Pomarance con il GeoGravel Tuscany

Durante il weekend si svolgerà l’evento GeoGravel Tuscany - Le Strade Grigie, che si terrà tra le colline geotermiche della Toscana. La manifestazione si svolgerà a Pomarance, una località nota per le sue caratteristiche colline e attività geotermiche. L’evento coinvolge appassionati di ciclismo e si svolge su percorsi denominati “strade grigie” nelle aree collinari della zona.

Il cuore caldo della Toscana e le sue colline geotermiche si apprestano a diventare il palcoscenico naturale di GeoGravel Tuscany - Le Strade Grigie. Nel fine settimana del 6 e 7 giugno 2026, Pomarance accoglie ciclisti, appassionati e visitatori per un fine settimana che unisce il fascino delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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