Il grande Festival Colline geotermiche

Oggi prende il via la 15esima edizione del Festival delle Colline Geotermiche, che coincide anche con il 400º anniversario della morte di Cristoforo Roncalli, conosciuto come Il Pomarancio. Quest’anno il festival si svolge in una giornata speciale dedicata alla celebrazione di questa figura storica, che ha avuto un ruolo importante nell’arte europea tra manierismo e innovazione. La manifestazione proseguirà per diversi giorni, coinvolgendo diverse location della zona.

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Al via la 15esima edizione del Festival delle Colline Geotermiche, oggi, una data che coincide con la celebrazione dei 400 anni dalla morte del grande Cristoforo Roncalli detto Il Pomarancio, protagonista dell’arte europea tra manierismo e innovazione. In scena, la mostra-spettacolo "Ho visto Van Gogh. Matteo si espone" di Teatro Magro che traduce la dimensione della fragilità in gesto creativo tra biografia e arte, attraverso il lavoro pittorico e narrativo di Matteo Rosignoli ispirato all’opera di Van Gogh e Artaud. Officine Papage - con la direzione artistica di Marco Pasquinucci e la direzione organizzativa di Annastella Giannelli -...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il grande Festival Colline geotermiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate 'La bellezza dei margini': il Festival delle Colline geotermiche è pronto a incantare ancoraOfficine Papage - con la direzione artistica di Marco Pasquinucci e la direzione organizzativa di Annastella Giannelli - propone dal 14 maggio all’11... Leggi anche: San Carlo: relax totale tra colline e acque geotermiche Temi più discussi: Il grande Festival Colline geotermiche; Massini e Pennacchi al Festival delle colline geotermiche. Il programma; Attraverso Festival: il grande spettacolo tra le colline dell’Unesco; EVENTI, Festival delle Colline Geotermiche. Al via la XV edizione: la bellezza dei margini. Il grande Festival Colline geotermicheLa bellezza dei margini da oggi fino all’11 luglio un calendario con 44 appuntamenti e 4 anteprime nazionali. Spazio alla creatività ... lanazione.it Prato, il Festival delle Colline porta la musica in luoghi d’arte e panorami mozzafiatoPrato, 29 maggio 2024 - L’alt-rock dei ritrovati La Crus, il duo finlandese Maustetytot che Kaurismaki ha voluto nel suo ultimo film, la tromba del cinema italiano Nello Salza con un omaggio a ... lanazione.it