' La bellezza dei margini' | il Festival delle Colline geotermiche è pronto a incantare ancora

Dal 14 maggio all’11 luglio, i borghi della Val di Cecina ospitano il Festival delle Colline Geotermiche, un evento che porta in scena 44 appuntamenti tra spettacoli e iniziative culturali. Organizzato da Officine Papage con la direzione artistica di Marco Pasquinucci e quella organizzativa di Annastella Giannelli, il festival presenta sei prime assolute e quattro anteprime nazionali, coinvolgendo diverse location della zona.

Officine Papage - con la direzione artistica di Marco Pasquinucci e la direzione organizzativa di Annastella Giannelli - propone dal 14 maggio all’11 luglio un calendario articolato in 44 appuntamenti - con 6 prime assolute, 4 anteprime nazionali - che trasformerà i borghi della Val di Cecina e.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: San Carlo: relax totale tra colline e acque geotermiche Il Trentino è pronto ad incantare il pubblico de “Il Borgo dei Borghi”È Baselga di Pinè il paese che quest’anno rappresenterà il Trentino nella sfida della trasmissione Il Borgo dei Borghi, condotta da Camila Raznovich...