Un uomo di 69 anni trovato senza vita nei boschi di Cuasso al Monte | era scomparso da Mozzate individuato grazie al telefonino

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita nei boschi tra le province di Como e Varese, dopo essere scomparso da casa a Mozzate. Le ricerche sono iniziate nel pomeriggio del 3 giugno e si sono concentrate anche grazie al telefonino dell’uomo. La scoperta del corpo è avvenuta nei boschi di Cuasso al Monte. Le autorità stanno verificando le cause del decesso.

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Mozzate (Como), 4 giugno 2026 –  Hanno avuto un tragico epilogo le ricerche dell’uomo di 69 anni scomparso da casa, e per il quale erano scattate le ricerche nei boschi fra le province di Como e di Varese nel pomeriggio del 3 giugno. Il 69enne infatti, nella tarda serata di ieri, è stato trovato senza vita nelle boscaglie di Mozzate. In un punto non particolarmente facile da parte delle squadre di soccorso.  L’allarme . A denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine erano stati i famigliari, allarmati dopo non averlo visto rientrare a casa, e sopratutto dopo non essersi riusciti a mettersi in contatto con lui.  Sapevano che aveva con sé il cellulare, ma questi non dava segnali di risposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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