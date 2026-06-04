Un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita nei boschi tra le province di Como e Varese, dopo essere scomparso da casa a Mozzate. Le ricerche sono iniziate nel pomeriggio del 3 giugno e si sono concentrate anche grazie al telefonino dell’uomo. La scoperta del corpo è avvenuta nei boschi di Cuasso al Monte. Le autorità stanno verificando le cause del decesso.

Mozzate (Como), 4 giugno 2026 – Hanno avuto un tragico epilogo le ricerche dell’uomo di 69 anni scomparso da casa, e per il quale erano scattate le ricerche nei boschi fra le province di Como e di Varese nel pomeriggio del 3 giugno. Il 69enne infatti, nella tarda serata di ieri, è stato trovato senza vita nelle boscaglie di Mozzate. In un punto non particolarmente facile da parte delle squadre di soccorso. L’allarme . A denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine erano stati i famigliari, allarmati dopo non averlo visto rientrare a casa, e sopratutto dopo non essersi riusciti a mettersi in contatto con lui. Sapevano che aveva con sé il cellulare, ma questi non dava segnali di risposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un uomo di 69 anni trovato senza vita nei boschi di Cuasso al Monte: era scomparso da Mozzate, individuato grazie al telefonino

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