Prato | trovato morto nei boschi a Pistoia l’uomo scomparso da giorni

Un uomo di 84 anni, scomparso da Prato lo scorso 8 aprile, è stato trovato senza vita nei boschi vicino a Pistoia. La scomparsa aveva preoccupato familiari e amici, che avevano avviato le ricerche. La scoperta è stata fatta nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. Le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

PISTOIA – È stato ritrovato morto Giuliano Arcaleni, 84enne residente a Prato, di cui si erano perse le tracce lo scorso 8 aprile. Il ritrovamento stamattina, 11 aprile 2026, in un’area boschiva sulle colline di Pistoia, nei pressi di via del Mulino di Baggio. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti tempestivamente i sanitari inviati dal 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Secondo i primi accertamenti medico-legali, la morte sarebbe sopravvenuta per cause naturali. Alle operazioni di ricerca e recupero hanno partecipato attivamente le squadre dei vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi di rito.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: trovato morto nei boschi a Pistoia l’uomo scomparso da giorni Scomparso da giorni, trovato morto dai vigili del fuocoPer ore il rumore sordo delle pale ha rotto il silenzio sopra Montano Lucino, mentre un elicottero dei vigili del fuoco continuava a sorvolare senza... Trovato morto Giuliano Arcaleni, era scomparso da alcuni giorniPrato, 11 aprile 2026 – Purtroppo sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Giuliano Arcaleni, l’uomo di 84 anni di Prato che dallo scorso...