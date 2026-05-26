Scomparso da 5 giorni trovato senza vita nei boschi Accanto al corpo bottiglie di liquore e scatole di farmaci

Un uomo di 73 anni scomparso cinque giorni fa nel beneventano è stato trovato morto in un bosco nel casertano. Accanto al corpo sono state rinvenute bottiglie di liquore e scatole di farmaci. La scoperta è avvenuta nella frazione Calvisi di Gioia Sannitica, nella località Piane delle Pesche. La vittima era scomparsa il 20 maggio.

Scomparso da 5 giorni nel beneventano e ritrovato senza vita nel casertano. È la scoperta shock fatta a Gioia Sannitica, nella frazione Calvisi in località Piane delle Pesche, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Harold Jack Degelia, 73enne di Guardia Sanframondi scomparso dal 20 maggio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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AIUTO: LA MIA CRUSH è SPARITA nel BOSCO! *lollo che fine ha fatto*

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ho chiesto al mio ragazzo che è scomparso di inviarmi un arcobaleno. cinque minuti dopo ce n'era uno fuori dalla mia finestra reddit

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