Un torneo benefico per Rosy ex allenatrice di calcio a 7 colpita da una rara malattia degenerativa
Venerdì 12 giugno a Olgiate Molgora si svolgerà un torneo benefico di calcio a 5 dedicato a Rosy, ex allenatrice di calcio a 7 nota nel settore femminile locale. La donna è affetta dalla malattia degenerativa FOSMN, una condizione simile alla SLA che causa invalidità. L’evento mira a raccogliere fondi per sostenere le cure e la ricerca sulla malattia. La manifestazione coinvolgerà squadre di appassionati e volontari della comunità.
Venerdì 12 giugno a Olgiate Molgora si terrà un torneo benefico di calcio a 5 dedicato a Rosy, ex allenatrice e figura conosciuta nel mondo del calcio femminile locale, oggi colpita da una rara malattia degenerativa molto invalidante: la FOSMN, una patologia simile alla SLA.L’iniziativa nasce dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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