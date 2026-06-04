Un torneo benefico per Rosy ex allenatrice di calcio a 7 colpita da una rara malattia degenerativa

Notizia in breve

Venerdì 12 giugno a Olgiate Molgora si svolgerà un torneo benefico di calcio a 5 dedicato a Rosy, ex allenatrice di calcio a 7 nota nel settore femminile locale. La donna è affetta dalla malattia degenerativa FOSMN, una condizione simile alla SLA che causa invalidità. L’evento mira a raccogliere fondi per sostenere le cure e la ricerca sulla malattia. La manifestazione coinvolgerà squadre di appassionati e volontari della comunità.