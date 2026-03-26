Bimba di 9 mesi salvata da una malattia rara grazie all’intuizione dei medici

Una bambina di 9 mesi è stata salvata da una malattia rara grazie all’intervento tempestivo di medici specializzati. All’istituto Giannina Gaslini, un team multidisciplinare ha applicato un protocollo terapeutico innovativo che ha permesso di trattare una forma gravissima di deficit congenito di proteina C. La collaborazione tra diversi reparti ha facilitato il successo del trattamento.

La collaborazione di diversi reparti ha permesso di sviluppare una soluzione innovativa per vincere un deficit congenito di proteina C La sfida clinica principale era quella di garantire alla paziente una copertura terapeutica continua con concentrato di proteina C, tradizionalmente somministrato per via endovenosa con infusioni della durata di diverse ore, due volte al giorno. Un tipo di cura che rendeva quasi impossibile per la piccola la vita fuori dall’ospedale. Grazie al nuovo approccio, oggi la bambina può ricevere il farmaco a giorni alterni, in modo automatico e non invasivo, nell'arco di circa 20 ore, tornando quindi ad avere la possibilità di una vita fuori dall'ospedale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Bimba di 9 mesi salvata da una malattia rara grazie all’intuizione dei medici Articoli correlati Mamma da pochi mesi, muore a 32 anni stroncata da una malattia raraMariaclara Beltrachini è morta a soli 32 anni stroncata da una malattia rara, scoperta nei giorni della nascita del piccolo Ethan, il bimbo venuto al... Una semplice foto può aiutare i medici a individuare una rara malattia che ingrossa mani e piediUno studio dell’Università di Kobe, pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, mostra che un sistema di intelligenza artificiale... Tutto quello che riguarda Bimba di 9 mesi salvata da una malattia... Temi più discussi: Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo essere stata dimessa dall'ospedale: indagati 2 medici; Neonati al mare: sì o no? Quali precauzioni adottare per proteggerli dal sole; Bimbo giù dalle scale, al vaglio le ricerche sul web della madre indagata per omicidio volontario; Neonata morta al San Pio, i genitori: Vogliamo la verità. Gaslini, salvata con approccio multispecialistico bimba di 9 mesi affetta da malattia rarissimaGENOVA - Una storia di coraggio, innovazione e straordinaria intuizione medica arriva dall’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Angelica (nome ... telenord.it Bimba di 9 mesi affetta da malattia rarissima salvata con le terapie innovative del GasliniHa una gravissima forma di deficit congenito grave di proteina C, ma ora può condurre una vita normale con le cure a domicilio ... genova24.it Cronaca. Rimini, "Ti sposerò a 18 anni": 36enne adesca bimba di 11 su Snapchat. Arrestato - facebook.com facebook L'operatrice è Sharon Cominato, mamma di una bimba di 5. «Abbiamo parlato dei suoi pupazzi e abbiamo contato gli anni: così si è calmato» x.com