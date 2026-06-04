un tornado a roma

Un tornado si è verificato durante l'ora di punta a Roma, coinvolgendo molte automobili in circolazione. L'evento meteorologico improvviso ha causato danni e ha interrotto il traffico, con alcune strade chiuse temporaneamente. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi, ma sono stati registrati danni a veicoli e proprietà. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per la gestione dell’emergenza.

All'ora di punta, con un sacco di macchine in giro, un evento meterologico estremo e imprevisto ha causato molti danni, ma nessuno è rimasto ferito in modo grave Il tornado che mercoledì mattina ha colpito la zona nord-est di Roma ha fatto crollare circa sessanta alberi e ha danneggiato auto, insegne di negozi, cartelli stradali, chioschi e mercati rionali. I video fatti dagli abitanti o dalle webcam mostrano le forti raffiche di vento e pioggia che sollevano polvere e detriti, spostano le auto e fanno cadere rami e alberi interi sulle strade e su un distributore di benzina in via dei Prati Fiscali. Nessuno è stato ferito in modo grave. Mercoledì sera i Vigili del fuoco hanno detto di aver fatto più di 120 interventi, soprattutto nelle zone di Conca d’Oro, Prati Fiscali e Acqua Acetosa, a cui si aggiungono i 130 della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Tornado a Roma Nord

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