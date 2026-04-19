Wisconsin la distruzione dopo il tornado

Una serie di tornado ha colpito il Midwest degli Stati Uniti, causando danni diffusi e lasciando molte strade impraticabili. Le autorità stanno valutando le conseguenze sui territori colpiti e hanno avviato le operazioni di soccorso. Numerose abitazioni sono state danneggiate o completamente distrutte, e si registrano feriti tra la popolazione locale. Le condizioni meteorologiche continuano a essere instabili nella zona.

Una serie di tornado ha devastato il Midwest degli Stati Uniti lasciando le strade impraticabili. Nel Wisconsin centrale colpite le città di Kronenwetter e Ringle: case danneggiate e alcuni residenti sono rimasti intrappolati nei loro scantinati, ha detto il??capo dei vigili del fuoco di Ringle, Chris Kielman. Il Minnesota ha visto almeno 30 case danneggiate. Titanic, giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all'asta per 670.000 sterline New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wisconsin, la distruzione dopo il tornado Severe storms leave destruction across the Midwest Notizie correlate “Morte e distruzione sull’Iran”: il capo del Pentagono annuncia la svolta dopo 100 ore di guerraIl briefing tenuto al Pentagono il 4 marzo 2026 dal segretario alla Guerra Pete Hegseth segna un punto di svolta comunicativo e strategico... Libano, la distruzione di Al Nabi Sheet dopo il raid di IsraeleGli attacchi di Israele sul Libano hanno praticamente raso al suolo la città di Al Nabi Sheet, nella valle della Bekaa.