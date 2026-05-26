Negli Stati Uniti, la regione nota come Tornado Alley sta vivendo una fase di stabilità meteorologica, con un calo del 50% nel numero di tornado rispetto alle stagioni precedenti. Non si sono registrati eventi significativi nemmeno in Oklahoma, solitamente molto attiva in questa stagione. Gli esperti spiegano che il passaggio da La Niña a El Niño può influenzare le condizioni atmosferiche, contribuendo a ridurre la formazione di tempeste e tornado.

? Punti chiave Perché l'Oklahoma non registra tornado nonostante sia il picco stagionale?. Come può il passaggio da La Niña a El Niño bloccare le tempeste?. Quali fattori climatici stanno creando questo tappo invisibile nell'atmosfera?. Quando la stabilità attuale lascerà il posto ai fenomeni distruttivi?.? In Breve NOAA registra 142 segnalazioni, circa la metà della media storica di 250-300 eventi.. Passaggio da La Niña a El Niño frammenta la corrente a getto nordamericana.. Siccità nelle Alte Pianure con deficit pluviometrico tra 8 e 15 centimetri.. Contrasto netto con aprile, mese caratterizzato dal violento tornado EF4 a Enid.. Maggio 2026 registra un’anomala stasi meteorologica nelle grandi pianure degli Stati Uniti, con l’Oklahoma che non segnala alcun tornado dall’inizio del mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tornado Alley: stasi meteo negli USA, i tornado sono dimezzati

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