Un tifoso del Psg ha sbagliato città | per vedere la finale è volato a Bucarest | Domeniche Bestiali

Da ilfattoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tifoso del Psg ha viaggiato a Bucarest per assistere alla finale, nonostante la partita si giocasse in una città diversa.

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