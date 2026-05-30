Un tifoso del Paris Saint-Germain ha acquistato i biglietti per la finale di Champions League, ma invece di andare a Budapest, si è recato a Bucarest. L’errore è stato scoperto solo quando è arrivato in Romania, confermando il suo viaggio sbagliato. Non ci sono stati cambiamenti ufficiali o rimborsi. Il tifoso ha dichiarato di essersi confuso sulle destinazioni, pensando di essere diretto in Ungheria.

(Adnkronos) – Un tifoso del Paris Saint-Germain ha comprato i biglietti per la finale di Champions League, ma è volato a Bucarest invece di Budapest. Oggi, sabato 30 maggio, il Psg ha sfidato l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea, in una partita, giocata, appunto, alla Puskas Arena della capitale ungherese. Un tifoso parigino però ha . L'articolo Tifoso Psg compra biglietto per finale, ma vola a. Bucarest: “Mi sono sbagliato” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carsoli, vincono 500mila euro al Gratta e Vinci: lui compra il biglietto ma la fidanzata incassa e scappa viaA Carsoli, un uomo ha acquistato un biglietto del Gratta e Vinci nel Bar Renato l'8 marzo, con l'intenzione di regalarglielo alla fidanzata.

Champions, il Psg pareggia 1-1 col Bayern Monaco e vola in finaleIl Paris Saint-Germain ha concluso la semifinale di Champions League con un pareggio 1-1 contro il Bayern Monaco.

Si parla di: Pronostico: l'Arsenal subirà una dolorosa sconfitta contro il PSG ai calci di rigore.; ESCLUSIVA MN - Cafù: Quanti giocatori del Milan giocherebbero in PSG o Arsenal? Tutti! Non sono scarsi perché non sono andati in Champions.