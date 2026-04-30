Durante la finale di Champions asiatica è stato presentato uno schema comico molto apprezzato, che ha attirato l’attenzione dei presenti. Nel frattempo, un film della Pixar, intitolato Elemental, racconta le storie di protagonisti rappresentanti gli elementi naturali come fuoco, acqua, terra e aria. Entrambi gli eventi hanno catturato l’interesse del pubblico, offrendo momenti di intrattenimento e spettacolo.

Elemental è un gran bel film della Pixar. Protagonisti, manco a dirlo, sono gli elementi: fuoco, acqua, terra, aria. E se dovessimo pensare agli elementi delle Domeniche Bestiali? La terra sarebbe ovviamente l’elemento essenziale e anche l’acqua: spesso combinandosi tra di loro. E poi? Il pane sicuramente, visto che quello minore è detto anche “Pane e mortadella”. Il problema al solito è quando si genera un mix, uno scontro tra elementi e relativi risultati. Sei giornate di squalifica sono tante. Sono un piccolo esilio. Mirko Milanesi del Giulianello Calcio (Seconda Categoria Lazio) ha deciso di guadagnarsele tutte insieme, trasformando la...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’idea c’era, mancava solo tutto il resto: lo schema comico nella finale di Champions asiatica | Domeniche Bestiali

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