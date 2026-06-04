Un sogno che si avvera | Maria incontra i Metallica | FOTO

Da bolognatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì sera, una persona ha incontrato i Metallica in occasione di un evento speciale. L'incontro non è stato solo un concerto, ma anche un momento in cui è stato possibile realizzare un desiderio. La serata ha incluso anche uno scatto fotografico che immortala il momento dell'incontro. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla location o sulle modalità dell'incontro.

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Quello di mercoledì sera non è stato solamente un concerto, ma anche l’occasione per esaudire dei desideri. Quello di decine di migliaia di fan, che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per i Metallica, e quello di Maria, che è addirittura riuscita a passare del tempo in loro compagnia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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