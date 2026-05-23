Maria Falcone ha partecipato alla cerimonia di commemorazione di Capaci presso il Museo del presente. Con un sorriso, ha detto che il museo rappresenta un sogno realizzato dopo 34 anni. Ha spiegato che il luogo sarà dedicato a conservare la memoria della lotta antimafia e a trasmettere questa storia alle nuove generazioni. La cerimonia ha coinvolto numerosi partecipanti, tra cui familiari e rappresentanti delle istituzioni.

“Questo museo è un sogno che si avvera dopo 34 anni. Qui verrà ricordata la storia dell’antimafia e tramandata ai ragazzi del futuro. Ragazzi che partecipano e, quando racconti loro la loro storia, sono ancora più attenti. La giornata della legalità deve essere un momento in cui si parla di lotta alla mafia, senza pensare che abbiamo vinto ma continuando a ricordare”, ha detto Maria Falcone, sorella del giudice e presidente della fondazione Falcone al Museo del presente per la commemorazione della strage di Capaci. A Palermo, a pochi passi dalla lapide che ricorda dove è nato Giovanni Falcone (un tempo via Castrofilippo), nello storico quartiere della Kalsa nel quale è cresciuto anche Paolo Borsellino, c’è infatti un luogo dove design, arte, fotografia e architettura parlano dei due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maria Falcone commemora Capaci al Museo del presente: “Un sogno che si avvera dopo 34 anni”

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