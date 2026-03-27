Bremer realizza il suo primo gol con la maglia del Brasile | Un sogno che si avvera – FOTO

Bremer ha segnato il suo primo gol con la maglia della nazionale brasiliana. Dopo la rete, ha pubblicato un messaggio sui social per condividere la sua soddisfazione. La partita si è conclusa con questa marcatura, che rappresenta un momento importante per il giocatore. La sua realizzazione è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dai presenti allo stadio.

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