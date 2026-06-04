Un segnale di speranza e strumenti concreti per chi si sente soffocato dai debiti | convegno con gli esperti

Aiutare i cittadini e le famiglie a comprendere e gestire la crisi da sovraindebitamento è l'obiettivo del convegno pubblico organizzato dall'associazione "Un Cuore per tutti", che si terrà a Cesena sabato 6 giugno alle 9. L'incontro ospitato nella prestigiosa Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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