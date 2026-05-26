Disagio giovanile al convegno di Pc oltre testimonianze riflessioni e strumenti concreti

Notizia in breve

Si è tenuto presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano il secondo incontro di “Sotto la superficie”, ciclo promosso da Piacenza Oltre. L’evento ha visto testimonianze, riflessioni e strumenti pratici sul disagio giovanile. La discussione si è concentrata su esperienze dirette di giovani e professionisti, senza interventi di figure pubbliche. L’obiettivo è stato offrire un approfondimento su temi legati alle difficoltà dei giovani, attraverso contributi concreti e testimonianze dirette.