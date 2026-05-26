Disagio giovanile al convegno di Pc oltre testimonianze riflessioni e strumenti concreti

Da ilpiacenza.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Si è tenuto presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano il secondo incontro di “Sotto la superficie”, ciclo promosso da Piacenza Oltre. L’evento ha visto testimonianze, riflessioni e strumenti pratici sul disagio giovanile. La discussione si è concentrata su esperienze dirette di giovani e professionisti, senza interventi di figure pubbliche. L’obiettivo è stato offrire un approfondimento su temi legati alle difficoltà dei giovani, attraverso contributi concreti e testimonianze dirette.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è svolto presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano il secondo appuntamento di “Sotto la superficie”, il ciclo di incontri promosso da Piacenza Oltre dedicato al tema del disagio giovanile. La mattinata, moderata da Irina Vetere, ha affrontato il tema attraverso testimonianze. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Provincia di Salerno (SA): Convegno Disturbi Alimentari 16/03/2026

Video Provincia di Salerno (SA): Convegno Disturbi Alimentari 16/03/2026

Notizie e thread social correlati

Il disagio giovanile tra silenzi, distanze e possibilità: l’approfondimento di Pc OltreIl 23 maggio 2026 alle 10 si terrà un incontro promosso dall’associazione Piacenza Oltre, intitolato “Sotto la superficie – Il disagio giovanile tra...

Incontro formativo al Liceo “Pizzi”: riflessioni su disagio giovanile, legalità e reati minoriliNella mattina del 14 aprile, l'Aula Magna del Liceo Statale “Pizzi” di Capua ha ospitato un incontro formativo intitolato “Tra disagio ed illegalità:...

Temi più discussi: Ludopatia e alcolismo fra le dipendenze dei giovani in Lombardia; Focus sul disagio giovanile, segnali e terapie; Convegno conclusivo del progetto Scelte Consapevoli :: Segnalazione a Milano; Disagio giovanile, raddoppiati i ricoveri per cure psichiatriche.

disagio giovanile al convegnoDisagio giovanile, al convegno di Pc oltre testimonianze, riflessioni e strumenti concretiSi è svolto presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano il secondo appuntamento di Sotto la superficie, il ciclo di incontri promosso da Piacenza Oltre ... ilpiacenza.it

disagio giovanile al convegnoDisagio giovanile, l'allarme dell'Ordine dei MediciRicoveri psichiatrici quasi raddoppiati in dieci anni tra bambini e adolescenti toscani, passando da 37,5 ogni 10mila abitanti nel 2016 a 73,4 nel 2025. rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web