Disagio giovanile al convegno di Pc oltre testimonianze riflessioni e strumenti concreti
Si è tenuto presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano il secondo incontro di “Sotto la superficie”, ciclo promosso da Piacenza Oltre. L’evento ha visto testimonianze, riflessioni e strumenti pratici sul disagio giovanile. La discussione si è concentrata su esperienze dirette di giovani e professionisti, senza interventi di figure pubbliche. L’obiettivo è stato offrire un approfondimento su temi legati alle difficoltà dei giovani, attraverso contributi concreti e testimonianze dirette.
Si è svolto presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano il secondo appuntamento di “Sotto la superficie”, il ciclo di incontri promosso da Piacenza Oltre dedicato al tema del disagio giovanile. La mattinata, moderata da Irina Vetere, ha affrontato il tema attraverso testimonianze. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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