Ebcoop Cilca organizza il convegno Bilateralità e cooperative agricole Strumenti concreti per lavoro sicurezza e sviluppo delle imprese

Il convegno organizzato da Ebcoop Cilca si concentra sulla bilateralità nel settore agricolo e cooperativo, evidenziando come strumenti concreti possano favorire il lavoro, la sicurezza e lo sviluppo delle imprese. L’incontro analizza il ruolo strategico di questi strumenti nel garantire tutela contrattuale e migliorare le condizioni del comparto. L’obiettivo è illustrare come la bilateralità possa contribuire alla crescita e alla stabilità delle aziende agricole e cooperative.

Il ruolo strategico della bilateralità come motore di sviluppo, sicurezza e tutela contrattuale per il comparto agricolo e cooperativo. È questo il tema centrale del convegno dal titolo "Bilateralità e cooperative agricole. Strumenti concreti per lavoro, sicurezza e sviluppo delle imprese". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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