Un ritorno inaspettato scuote il panorama della musica mondiale
Una band svedese nota nel panorama musicale ha pubblicato un nuovo brano e un videoclip con numerosi ospiti. Il lancio è avvenuto senza preavviso, sorprendendo fan e addetti ai lavori. Il video mostra diverse celebrità del settore, mentre il brano inedito anticipa un prossimo progetto e un tour che si terrà prossimamente. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando grande interesse tra gli appassionati.
La celebre band svedese stupisce il mondo intero con un brano inedito e un videoclip ricco di ospiti leggendari, anticipando un progetto monumentale e un tour imperdibile Gli Europe tornano protagonisti con “The Cult of Ignorance”, un singolo che anticipa l’uscita di Come This Madness, prevista per il 25 settembre. Il brano arriva accompagnato da un videoclip che si distingue per un cast eterogeneo e di forte richiamo, trasformando il progetto in un evento dal respiro internazionale capace di rafforzare il messaggio della canzone. Nel video, oltre ai membri della band, trovano spazio numerose personalità provenienti da ambiti diversi:... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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