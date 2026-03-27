L’inflazione negli Stati Uniti si attesta al 4,2%, segnando un rialzo che mette in discussione le previsioni della Federal Reserve. La crescita dei prezzi dell’energia, associata a tensioni sui mercati globali, influisce sulla stabilità economica e sulla crescita del PIL, che rallenta. Le stime OCSE prevedono un’accelerazione dei prezzi anche nel 2026, contribuendo a un quadro di economia più fragile e polarizzata.

C’è un momento preciso in cui un numero smette di essere statistica e diventa sintomo. Il 4,2% dell’inflazione americana previsto per il 2026 dall’Ocse è esattamente questo: non un semplice dato, ma una crepa visibile nella narrazione di una normalizzazione ormai data per acquisita. Per mesi – forse per anni – si è coltivata l’illusione che la stagione inflazionistica fosse alle spalle, archiviata con la stessa rapidità con cui era esplosa. E invece no. L’inflazione non solo persiste, ma torna a manifestarsi nella sua forma più insidiosa: quella strutturale, alimentata da fattori che sfuggono al controllo immediato della politica monetaria. Il cuore del problema è noto, ma proprio per questo sottovalutato: l’energia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Inflazione americana al 4,2%: il ritorno del caro energia scuote le certezze della Fed e riapre il nodo strutturale di un’economia sempre più fragile e polarizzata

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