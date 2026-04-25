Ellen DeGeneres | il ritorno inaspettato nel mondo Pixar con Dory

Ellen DeGeneres tornerà a doppiare il personaggio di Dory in un nuovo corto Pixar, segnando il suo ritorno nel mondo dell’animazione dopo aver annunciato il ritiro dalle scene nel 2024. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan, dato che l’attrice aveva fatto una pausa dalle attività pubbliche. La produzione del corto è stata confermata senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulla data di uscita.

? Cosa sapere Ellen DeGeneres torna a prestare la voce a Dory per un nuovo corto Pixar.. Il progetto segna il rientro della sessantottenne dopo il ritiro dalle scene nel 2024.. Dopo una pausa durata cinque anni, Ellen DeGeneres torna a prestare la propria voce al personaggio di Dory nel nuovo cortometraggio ambientato nell’universo di Finding Nemo. La notizia del ritorno della sessantottenne nel mondo dell’animazione Pixar arriva dopo un lungo periodo di distacco dalle luci di Hollywood. La protagonista, che aveva prestato la voce alla celebre pesce chirurgo blu già nel 2003 con il film Finding Nemo — vincitore dell’Oscar come miglior film...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ellen DeGeneres: il ritorno inaspettato nel mondo Pixar con Dory Notizie correlate Pixar riporta sugli schermi Dory, con la voce di Ellen DeGeneres, grazie a un nuovo cortoL'universo di Alla Ricerca di Nemo sarà al centro di un nuovo progetto animato di cui sembra sia già iniziata la produzione. Epstein Files, la falsa narrazione contro Ellen DeGeneresDiverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) sostengono che negli Epstein files ci sarebbero le prove del fatto che la presentatrice e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pixar riporta sugli schermi Dory, con la voce di Ellen DeGeneres, grazie a un nuovo corto; Alexandra Hedison; Dory torna sullo schermo in un nuovo corto Pixar con Ellen DeGeneres.; Pixar riporta sugli schermi Dory con la voce di Ellen DeGeneres grazie a un nuovo corto. 'Ellen DeGeneres: Relatable', lo show comico da guardare su NetflixÈ una delle conduttrici televisive più famose al mondo, ma ha cominciato la propria carriera esibendosi come cabarettista: ora Ellen DeGeneres torna alle origini, sale su un palco e cerca di far ... quotidiano.net «Devo essere onesta, se avessi saputo che tutto sarebbe finito così, avrei fatto le cose molto diversamente». Ellen DeGeneres non si tira indietro quando si tratta di parlare delle polemiche che hanno coinvolto il suo talk show e tornare a far sentire la sua voce - facebook.com facebook