Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati paparazzati in un ristorante giapponese di Tokyo mentre si scambiavano effusioni. La coppia, finora riservata, ha confermato la relazione con questa uscita pubblica. Fan sui social hanno commentato con entusiasmo, chiedendo loro di sposarsi. La cena ha svelato il legame tra i due, che era rimasto nascosto fino a questo momento.

Rivelatrice fu la cena al ristorante giapponese. Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati paparazzati mentre si scambiavano effusioni in un ristorante di Tokyo, confermando la loro relazione, finora tenuta segreta. I due sono stati immortalati sorridenti, con una maglietta semplice nera, mentre si godono una ciotola di ramen nel ristorante. In vacanza in Giappone, i due attori si sono fatti fotografare mentre cenavano al ristorante Udon Shin di Tokyo. Il ristorante ha condiviso l’immagine su Instagram questa settimana, scrivendo: “Grazie mille per aver visitato il nostro locale”. I fan si sono scatenati nei commenti, con una persona che ha scritto: “Faccio il tifo per loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un ristorante giapponese svela la storia d’amore tra Kendall Jenner e Jacob Elordi, tenuta segreta per mesi. Fan impazziti: “Facciamo il tifo. Per favore, sposatevi!”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frequentazione segreta da mesi? Il mistero tra Kendall Jenner e Jacob Elordi preoccupa il webDa diversi mesi circolano voci su incontri segreti tra Kendall Jenner e Jacob Elordi, attirando l’attenzione di fan e giornalisti di gossip.

Jacob Elordi e Kendall Jenner: la relazione segreta che starebbe andando avanti da mesiDa alcuni mesi si susseguono voci sulla frequentazione tra l’attore e la modella, che evitano di apparire insieme in pubblico.