Da alcuni mesi si susseguono voci sulla frequentazione tra l’attore e la modella, che evitano di apparire insieme in pubblico. Recentemente, l’attenzione si è riaccesa durante il festival musicale, dove alcuni hanno notato comportamenti che potrebbero suggerire un legame tra i due. Non ci sono conferme ufficiali, e entrambi mantengono un basso profilo sulla loro possibile relazione. Le indiscrezioni continuano a circolare sui social e sui media online.

Pare che si frequentino da mesi, ma senza esporsi pubblicamente: Kendall Jenner e Jacob Elordi sono al centro di nuovi rumor che stanno rapidamente facendo il giro del web, complice anche il recente Coachella, che ha riacceso l’attenzione sulla loro possibile relazione. Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma le indiscrezioni iniziano a delineare un quadro sempre più preciso, fatto di incontri lontani dai riflettori e di una conoscenza che va avanti già da tempo. Secondo quanto riportato da una fonte a People, i due “ stanno passando del tempo insieme e si stanno conoscendo negli ultimi mesi ”, un dettaglio che sposta il racconto ben oltre il semplice flirt occasionale.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Jacob Elordi e Kendall Jenner: la relazione segreta che starebbe andando avanti da mesi

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