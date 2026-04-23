Da diversi mesi circolano voci su incontri segreti tra Kendall Jenner e Jacob Elordi, attirando l’attenzione di fan e giornalisti di gossip. La loro frequentazione, avvolta da un alone di mistero, ha fatto salire l’interesse sul web, senza che siano emersi dettagli ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte. La vicenda resta al centro delle discussioni online, senza ulteriori sviluppi noti pubblicamente.

Nel mondo del gossip internazionale torna al centro dell’attenzione una coppia che sta facendo discutere fan e media: Kendall Jenner e Jacob Elordi. Le voci su una loro possibile relazione si sono intensificate dopo avvistamenti e incontri pubblici, ma la situazione resta ancora avvolta nel dubbio. Secondo alcune fonti, i due si starebbero frequentando da tempo in modo riservato, lontano dai riflettori di Hollywood. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma gli indizi continuano ad accumularsi. Tra discrezione e curiosità globale, la domanda resta aperta: stanno davvero insieme? We lost ANOTHER Oscar-nominated actor to #that family.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Frequentazione segreta da mesi? Il mistero tra Kendall Jenner e Jacob Elordi preoccupa il web

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