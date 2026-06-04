Un ragazzo su sette senza amici fidati uno su tre senza scuole superiori | la mappa della solitudine giovanile

Un ragazzo su sette tra gli 11 e i 19 anni non ha amici di cui fidarsi, mentre uno su tre non ha completato le scuole superiori. Il rapporto InClasse, basato su dati Istat, mostra che il 34,1% dei giovani di questa fascia d’età vive in zone dove si registrano maggiori difficoltà sociali. Questi numeri sono stati presentati in una riunione alla Camera.

Presentato alla Camera il rapporto InClasse su dati Istat: il 34,1% degli 11-19enni vive in zone senza cinema né teatri, il 26,4% delle scuole statali non raggiungibile con i mezzi pubblici Abitano in comuni dove non esiste un liceo o un istituto tecnico. Per studiare devono spostarsi, spesso senza bus o scuolabus. E una volta tornati a casa, trovano un paese senza cinema, senza teatro, senza un museo pensato per la loro età. Non solo: uno su sette dichiara di non avere un amico con cui confidarsi. Scuole lontane e mezzi assenti. In media, uno studente italiano su tre vive in comuni privi di istituti secondari di secondo grado. Il Veneto registra il 56,7%, con punte del 93% nelle aree rurali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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PACE FATTA! NICOLE E DAMIRIA TORNANO AMICHE, MA LE AMICHE DI ILARY LO DICONO A SARA

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