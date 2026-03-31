Scuole superiori della provincia di ancona senza riscaldamento | emergenza per studenti e personale

Tutte le scuole superiori della provincia di Ancona sono attualmente senza riscaldamento, creando una situazione di difficoltà per studenti e insegnanti. La mancanza di sistemi di riscaldamento si verifica in un periodo in cui le previsioni meteorologiche indicano temperature basse. La situazione riguarda tutti gli istituti di livello superiore presenti nella provincia.

ANCONA – Tutti gli istituti superiori della Provincia di Ancona risultano oggi privi di riscaldamento, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere di studenti e personale scolastico, soprattutto in vista delle previsioni meteorologiche avverse. Da domani sono infatti attesi abbassamenti significativi delle temperature e nevicate in alcune zone del territorio provinciale. La sospensione della fornitura di energia termica sembra essere stata effettuata dalla ditta gestore dei Servizi Integrati Energia, affidataria del Lotto 10 della Convenzione CONSIP SIE 4, a seguito di un disaccordo con CONSIP sui prezzi, in previsione dei possibili aumenti del costo del gas. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Messina, scuole senza riscaldamento: studenti al freddo e proteste all’orizzonte, l’emergenza si estende a più istituti.Il liceo Emilio Ainis di Messina è al centro di una crescente preoccupazione per il mancato funzionamento del riscaldamento, che costringe gli...

Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorioArezzo, 12 marzo 2026 – La rete scuole della Valdichiana ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, un’indagine conoscitiva sui flussi in uscita...

Tutti gli aggiornamenti su Scuole superiori

Temi più discussi: Scuole superiori, la Provincia: 500mila euro di nuovi investimenti a Vittorio Veneto; Calano gli iscritti alle superiori. Prevalgono sempre i Licei; Riscaldamenti sospesi nelle scuole superiori, al gelo tutti gli istituti provinciali di Ancona. Diatriba tra il gestore del servizio e...; Provincia di Latina, lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole superiori.

Scuole superiori, la Provincia: «500mila euro di nuovi investimenti a Vittorio Veneto»Venerdì 27 marzo il presidente Marco Donadel ha fatto visita agli istituti: Flaminio, Munari, Beltrame e Città della Vittoria. Tra i cantieri in programma: l’antincendio nella succursale del Flaminio ... trevisotoday.it

Scuole, il M5S Siracusa Sud denuncia le gravi condizioni degli istituti superiori della zona sudIl Movimento 5 Stelle Siracusa Sud interviene con fermezza sulla grave condizione degli istituti superiori della zona sud della provincia di Siracusa, denunciando la totale assenza della Provincia e ... siracusanews.it

Stili di vita e dipendenze, incontro a Palazzo Ducale con gli studenti delle scuole superiori x.com

Scuole superiori Terni, borse studio disponibili: come presentare domanda Disponibili borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026, a sostegno della frequenza scolastica, rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado appartenenti a famigli - facebook.com facebook