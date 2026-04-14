Trasporto pubblico insufficiente a Poggioreale | 5 scuole superiori senza bus

A Poggioreale, tra via San Giovanni de Matha e corso Malta, si registra una situazione problematica nel trasporto pubblico. Cinque scuole superiori della zona non sono servite da linee di autobus, creando difficoltà per studenti e residenti che devono raggiungere le strutture scolastiche. La mancanza di mezzi pubblici adeguati si verifica in una delle aree più popolate del quartiere, dove il trasporto rappresenta un elemento fondamentale per la mobilità quotidiana.

Una situazione paradossale colpisce la zona tra via San Giovanni de Matha e corso Malta, nel quartiere Poggioreale. Nonostante la presenza di un polo scolastico di massicce dimensioni, il trasporto pubblico sembra aver dimenticato quest'area, lasciando migliaia di studenti e residenti a piedi.Un.🔗 Leggi su Napolitoday.it Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorioArezzo, 12 marzo 2026 – La rete scuole della Valdichiana ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, un’indagine conoscitiva sui flussi in uscita... Trasporto pubblico, 7 nuovi bus elettrici sulla linea “Mb”Altri sette nuovi bus completamente elettrici sono stati inaugurati questa mattina in piazza Cavalli. IL PARERE I Giovani Democratici sul trasporto pubblico: "Inaccettabile il disimpegno sulla Pescara-Penne" L'articolo - facebook.com facebook Trasporto pubblico al collasso e governo assente. Meloni, durante l'informativa non cita mai i trasporti. Intanto crescono i tagli, i costi e disservizi. Le opposizioni hanno presentato una mozione unitaria per chiedere al governo di affrontare tutti i nodi irrisolti - @ x.com