Trasporto pubblico insufficiente a Poggioreale | 5 scuole superiori senza bus

Da napolitoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Poggioreale, tra via San Giovanni de Matha e corso Malta, si registra una situazione problematica nel trasporto pubblico. Cinque scuole superiori della zona non sono servite da linee di autobus, creando difficoltà per studenti e residenti che devono raggiungere le strutture scolastiche. La mancanza di mezzi pubblici adeguati si verifica in una delle aree più popolate del quartiere, dove il trasporto rappresenta un elemento fondamentale per la mobilità quotidiana.

Una situazione paradossale colpisce la zona tra via San Giovanni de Matha e corso Malta, nel quartiere Poggioreale. Nonostante la presenza di un polo scolastico di massicce dimensioni, il trasporto pubblico sembra aver dimenticato quest'area, lasciando migliaia di studenti e residenti a piedi.Un.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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