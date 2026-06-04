Un primo trimestre da 30 milioni di euro continua a crescere il fatturato del gruppo di Poggio Torriana
Nel primo trimestre del 2026, il gruppo di Poggio Torriana ha registrato un fatturato di 30 milioni di euro, con un aumento dell’8,14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati indicano una crescita costante per l’azienda, che ha mantenuto un trend positivo nei primi tre mesi dell’anno. Non sono stati forniti dettagli su specifici settori o strategie adottate per questa crescita.
Primo trimestre 2026 in crescita per MyO, che raggiunge quota 30 milioni di euro e registra un incremento del fatturato dell’8,14% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato significativo in una fase di mercato caratterizzata da forte prudenza, rallentamento dei consumi e pressione sui. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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