Un primo trimestre da 30 milioni di euro continua a crescere il fatturato del gruppo di Poggio Torriana

Da riminitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo di Poggio Torriana ha registrato un fatturato di 30 milioni di euro, con un aumento dell’8,14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati indicano una crescita costante per l’azienda, che ha mantenuto un trend positivo nei primi tre mesi dell’anno. Non sono stati forniti dettagli su specifici settori o strategie adottate per questa crescita.

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Primo trimestre 2026 in crescita per MyO, che raggiunge quota 30 milioni di euro e registra un incremento del fatturato dell’8,14% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato significativo in una fase di mercato caratterizzata da forte prudenza, rallentamento dei consumi e pressione sui. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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