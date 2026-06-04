Un primo trimestre da 30 milioni di euro continua a crescere il fatturato del gruppo di Poggio Torriana

Notizia in breve

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo di Poggio Torriana ha registrato un fatturato di 30 milioni di euro, con un aumento dell’8,14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati indicano una crescita costante per l’azienda, che ha mantenuto un trend positivo nei primi tre mesi dell’anno. Non sono stati forniti dettagli su specifici settori o strategie adottate per questa crescita.