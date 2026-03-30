Vem Sistemi continua a crescere | primo passo per l' espansione internazionale del gruppo

Vem Sistemi, azienda forlivese con sedi a Milano, Modena, Padova, Roma e Senigallia, ha annunciato il suo primo passo verso l’espansione internazionale. Con circa 400 dipendenti, il gruppo possiede anche tre controllate: una specializzata in Cyber Threat Intelligence e contrasto al cybercrime, un’altra dedicata allo sviluppo di software e servizi digitali, e una terza attiva in ambiti tecnologici vari.

La compagine societaria di Vem D.Dd. prevede il 70% di partecipazione da parte di Vem Sistemi e il 30% da parte del partner albanese Franz Gjeluci La novità è rappresentata dalla costituzione di Vem D.d. sh.p.k., una nuova società con sede a Tirana, in Albania, la prima del Gruppo al di fuori dei confini italiani, nata per ampliare il bacino di competenze tecniche e rafforzare le attività del Customer-centric support team. “Questa iniziativa rientra nella strategia di crescita internazionale e rafforzamento delle competenze del Gruppo Vem - dichiara Stefano Bossi, ceo & general manager di Vem Sistemi -. L’Albania si conferma un contesto... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Vem Sistemi continua a crescere: primo passo per l'espansione internazionale del gruppo Articoli correlati Nuovo R-Store a Pavia, continua l’espansione del marchio napoletano nel NordDopo una ristrutturazione importante, R-Store, azienda napoletana punto di riferimento per il mondo Apple in Italia, ha riaperto a Pavia con un nuovo... Playoff Superlega, la Sir continua a viaggiare a pieni giri ma Semeniuk frena: "E' solo il primo passo"Lo schiacciatore, migliore in campo nella prima sfida, invita tutti a tenere alta la guardia in vista di quella successiva. Multi SubEvery Loss Built a School. Every Mistake Built a Factory. Su Can’t Stop Winning. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vem Sistemi La continua innovazione di Vem SistemiSono dunque 30 anni che in Vem creano innovazione: 500 certificazioni, formazione costante, un'ètà media dei dipendenti pari a 36 anni, la passione e la contaminazione coi partner e clienti, che, ... tomshw.it System integration, la soluzione VEM sistemi: plasmare le tecnologie sull’aziendaLa storia di VEM sistemi, nata nel lontano 1986, ha certamente aiutato la società emiliana a sviluppare un robusto senso pratico e una capacità non comune di ascoltare e capire le esigenze dei clienti ... 01net.it