Un premier Nep-hop

Da cms.ilmanifesto.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un artista di musica nep-hop ha pubblicato un brano che critica la classe politica e la situazione del Paese. Nel testo si afferma che i leader sono ladri e che lo Stato è quasi vuoto. Viene anche descritta una figura materna che nasconde paure dietro un sari. La canzone evidenzia un senso di disagio e sfaldamento sociale, con riferimenti a una perdita di fiducia nelle istituzioni e alla condizione di disagio della popolazione.

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Chi difende il Paese, si dice sia un’idiota I leader sono ladri, la nazione è quasi vuota. Sotto al sari della madre si nascondono impauriti Sfaldati nell’azione, ma a mangiare. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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