un premier nep hop

Notizia in breve

Un artista di musica nep-hop ha pubblicato un brano che critica la classe politica e la situazione del Paese. Nel testo si afferma che i leader sono ladri e che lo Stato è quasi vuoto. Viene anche descritta una figura materna che nasconde paure dietro un sari. La canzone evidenzia un senso di disagio e sfaldamento sociale, con riferimenti a una perdita di fiducia nelle istituzioni e alla condizione di disagio della popolazione.