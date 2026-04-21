Hop Hop Street Food a Mandello

A Mandello, torna l’evento Hop Hop Street Food, previsto dal 1° al 3 maggio. Per tre giorni, in Viale Medaglie Olimpiche, saranno presenti diversi stand di cibo di strada provenienti da vari paesi. L’ingresso all’evento è gratuito e permette di assaggiare specialità di diversi gusti e tradizioni. L’appuntamento offre l’opportunità di vivere un’esperienza culinaria all’aperto nel centro della città.

Torna a Mandello Hop Hop Street Food. L'appuntamento con il cibo di strada è per il weekend lungo 1-2-3 maggio: tre giorni di street food da ogni angolo del mondo con ingresso libero in Viale Medaglie olimpiche mandellesi.Previsti posti a sedere al coperto, evento anche in caso di maltempo.🔗 Leggi su Leccotoday.it BossMan Dlow - How I'm Livin (Official Music Video) Notizie correlate Weekend da leccarsi i baffi con Street food festival e Sagra della pagnotta. E poi danza hip hop, mercatini e teatroPer l'ultimo fine settimana di marzo, nel Cesenate sono in programma numerosi appuntamenti: tra sagre tipiche della tradizione romagnola, fiere... ’Ritmo Urbano’, hip hop e arti street al PalaMariottiL’hip hop non è soltanto una disciplina coreutica, ma un linguaggio di appartenenza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Specialità dal mondo e birre artigianali: tre giorni di street food in riva al lago; Si anima Vivi Fortezza. Street food e tanta musica; ’Ritmo Urbano’ hip hop e arti street al PalaMariotti. Hop Hop street foodTre giorni dedicati al gusto, alla convivialità e al divertimento nel cuore di Stezzano. Piazza Libertà ospita una nuova tappa di Hop Hop Street Food, l’evento che porta sotto casa le migliori ... ecodibergamo.it Hop hop Street food al rush finale Oggi Stralimito e concerto-tributoIl maltempo non frena i golosi e la quarta edizione di Hop hop Street food a Pioltello fa riesplodere la passione per le specialità gastronomiche in arrivo da tutto il mondo. Le cucine itineranti ... ilgiorno.it Hop Hop Street Food — Mandello del Lario | Tappa Da Segnare 2026 facebook