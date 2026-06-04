Un posto che non resta vuoto | Ferrigno subito in servizio Barlucchi già in partenza

Vincenzo Ferrigno ha preso servizio questa mattina davanti ai giudici della Corte di appello di Perugia, nell’aula “Goretti”. Subito operativo, il nuovo sostituto procuratore generale ha iniziato a svolgere le sue funzioni. Nel frattempo, Barlucchi si prepara a partire, con un trasferimento già in programma. La nomina di Ferrigno si inserisce in un cambio di incarico all’interno dell’ufficio giudiziario.

Ha preso possesso oggi davanti ai giudici della Corte di appello di Perugia, presso l’aula “Goretti”, il nuovo sostituto procuratore generale Vincenzo Ferrigno.Il magistrato, 61 anni, napoletano, ha conseguito la settima valutazione di professionalità nel 2021 e vanta una lunga e qualificata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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