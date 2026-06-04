Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non condurranno più Zelig, dopo averlo guidato per 11 stagioni su Canale 5. La produzione sta cercando nuovi conduttori per il programma, che si trova senza padroni di casa. Il casting per il ruolo di conduttore principale è già iniziato, con diversi nomi in corsa. La trasmissione rimane in attesa di annunci ufficiali riguardo alla nuova conduzione.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non saranno più alla conduzione di Zelig, lo show comico che li ha visti protagonisti per 11 edizioni su Canale 5. A dare l’annuncio sono stati direttamente Gino e Michele, i padri fondatori del format, durante la loro partecipazione al Festival della Tv di Dogliani, dove hanno celebrato i 50 anni del loro sodalizio artistico, i 40 anni dalla nascita di Zelig come locale milanese e i 30 anni del programma televisivo. I due autori hanno spiegato che la separazione è stata consensuale e che non sarebbe legata a contrasti o scelte editoriali, ma a motivazioni strettamente professionali che rendono impossibile conciliare gli impegni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il palco resta vuoto: Zelig cerca i nuovi padroni di casa dopo Bisio e Incontrada (e il toto-nomi è già partito)

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ZELIG 30 QUESTA SERA L'ULTIMA PUNTATA

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