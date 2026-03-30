Con Avis Toscana 6 giovani diventeranno ambasciatori per la donazione di sangue e plasma

Sei giovani della regione sono stati scelti per rappresentare un progetto di sensibilizzazione sulla donazione di sangue e plasma. Sono stati nominati “ambasciatori” e avranno il compito di promuovere questa pratica tra i loro coetanei. La loro attività si inserisce in una campagna avviata da un’associazione di volontariato locale, con l’obiettivo di aumentare le donazioni tra i giovani.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Diventeranno “ambasciatori” per promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma tra i giovani. E' la sfida che Avis Toscana lancia aprendo il progetto di Servizio civile universale "Dono e SCUola in Toscana" Sono sei i posti disponibili in provincia di Arezzo. Il bando per la selezione, promosso da Avis Toscana all’interno del programma "Volontari in Rete per il Dono – Terza edizione" realizzato in collaborazione con Avis Nazionale e Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio, prevede 50 posti a disposizione e coinvolge complessivamente 50 sedi Avis distribuite sul territorio regionale. Le sedi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con Avis Toscana 6 giovani diventeranno “ambasciatori” per la donazione di sangue e plasma Articoli correlati Leggi anche: Riserve di sangue e plasma. Avis Cascina fa la sua parte con due donazioni al giorno Leggi anche: Donazione di plasma in Sicilia, evento con 800 giovani della "Gen Z" a Palermo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Con Avis Toscana Temi più discussi: Servizio civile, con Avis Toscana 50 posti disponibili per sensibilizzare gli studenti a donare; Pasqualand al The Cage per la donazione di sangue con l’Avis Comunale; Storie da cabaret – Puntata 2 e La vita Salva a La Lucciola; Prossime Gare dal 16 Marzo al 22 Marzo 2026. Servizio civile, con Avis Toscana 50 posti disponibili per sensibilizzare gli studenti a donareFIRENZE - C'è tempo fino alle 14 dell'8 aprile per partecipare al nuovo bando del servizio civile universale promosso da Avis Toscana. Sono 50 i posti ... piananotizie.it Servizio civile, 50 posti con Avis ToscanaC’è tempo fino alle 14 dell’8 aprile 2026 per partecipare al nuovo bando del Servizio civile universale promosso da Avis Toscana. Sono 50 i posti ... gonews.it Aprile è oramai alle porte! Con le festività pasquali cambiano anche le domeniche di aperture al trasfusionale dell'ospedale di Prato. Il centro sarà aperto domenica 12 e domenica 19 per le raccolte di sangue e plasma. . Avis Regionale Toscana AVIS Nazi - facebook.com facebook